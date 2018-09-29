بحر: لن يطول رد المقاومة على قتل متظاهري مسيرات العودة

وطن: قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر إن المقاومة الفلسطينية سيكون لها رد على قتل الاحتلال الإسرائيلي لمتظاهري مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، مشيرًا إلى أن هذا الرد لن يطول.

وأكد بحر خلال مشاركته في تشييع الشهيد محمد هنية بمسجد التقوى بحي الشيخ رضوان شمال غزة، أن المقاومة ترقب التطورات والأحداث الميدانية الأخيرة وستكون حامية لمسيرات العودة وسيكون لها موقف ورد، مشددًا على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا.

وأشار إلى أن الاحتلال سيندم على قتله الأبرياء خلال مشاركتهم في مسيرة العودة التي ستبقى مستمرة ومتصاعدة حتى فك الحصار والتحرير، ولن تستطيع أي جهة أن توقف حق المواطنين في التعبير عن حقهم ووقف مسيرتهم.

ولفت بحر إلى أن اعتداءات الاحتلال بغازات سامة وإطلاق نار حي ومتفجر على المشاركين بسلمية في المسيرة يعتبر انتهاكًا لحقوق الانسان يرتقي لجرائم حرب دولية يجب التحقيق فيها.

وشدد على أن الجهاد والمقاومة هو الطريق الوحيد لاستعادة حقوقنا المشروعة، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل إنهاء الاحتلال عن أرض فلسطين.