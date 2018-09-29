الجهاد عن تقرير لصحيفة سعودية: إعلام فاسد وتلفيقات باطلة

رام الله-وطن: استهجنت حركة الجهاد الإسلامي السبت ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط السعودية حول انتخاباتها.

وقالت الجهاد في بيان لها إن "صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر صباح اليوم نشرت تقريرًا حول الانتخابات الداخلية للحركة بعنوان: (انتخابات الجهاد الاسلامي تعزز هيمنة تيار إيران)!!".

وتساءلت: "كأن هناك تيار للسعودية أو غيرها انتصر عليه تيار إيران!!".

وتابعت: "من المؤسف والمخجل أن هذه معلومات لا صلة لها بالواقع، وهي تأكيد بأن الجهل وغياب المعرفة يدفعان بعض وسائل الاعلام الفاسدة لادعاءات وتلفيقات باطلة بما يتناسب مع سياسة مالكي وموجهي هذه الصحف".

وقالت الجهاد: إن "توزيع التهم الجاهزة ما هو إلا انعكاس لأصحاب تلك الصحيفة والقائمين عليها، وقد اعتادت على التعامل مع القضية الفلسطينية بقاعدة (الدفع المالي) مقابل الولاء!!". وفق البيان.

ولفتت إلى أنها "أعلى مقامًا وأكبر قدرًا من الدخول بمهاترات في ظل معركتنا الكبرى مع العدو الصهيوني الذي لم يعد عدوا عند مالكي تلك الصحيفة".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت صباح أمس عن انتخاب زياد النخالة (نائب الأمين العام السابق) أمينا عاما لها خلفا لأمينها العام رمضان عبد الله شلح.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الحركة في مخيم العودة شرق مدينة غزة (ملكة) للإعلان عنت نتائج انتخاباتها التي بدأتها صباح يوم أمس الأول، وانتهت فجر أمس في كافة الساحات.

وذكر الناطق باسم الحركة داوود شهاب في المؤتمر أن نسبة التصويت في هذه الانتخابات كانت 99.3%، موضحًا أن أغلبية المصوتين كانوا من جيل الشباب، إضافة إلى مشاركة نسائية لافتة.

وأعلن شهاب عن أعضاء مكتبها السياسي في قطاع غزة أكرم العجوري، محمد الهندي، يوسف الحساينة، وليد القططي، محمد حميد، أنور أبو طه، عبد العزيز الميناوي، نافذ عزام، خالد البطش.

وامتنع عن الكشف عن أعضاء المكتب السياسي للحركة في كل من الضفة الغربية خشية تعرضهم للاعتقال من قبل السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وفي القدس والداخل المحتل عام 1948 خشية اعتقالهم من قبل الاحتلال.