بفعل بالونات حارقة .. 4 حرائق في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

وطن-وكالات: اندلعت اليوم السبت أربعة حرائق في أحراش المستوطنات المقامة على الاراضي المحيطة بقطاع غزة بفعل بالونات حارقة أُطلقت من داخل القطاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحرائق اشتعلت في بعض "الكيبوتسات" المحيطة بالقطاع، ولاسيما كيبوتسي "كيسوفيم" و"ناحل عوز".

وعادت حرائق البالونات في المستوطنات ومواقع الاحتلال العسكرية المحاذية للقطاع بعد فترة من الهدوء، عقب تعثر مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار في القاهرة.