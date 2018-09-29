اقليم فتح الخليل لوطن : الإثنين اضراب شامل يعم جميع نواحي الحياة

وطن: قال الناطق باسم اقليم فتح وسط مدينة الخليل أمجد ابو عصب لوطن: إن يوم الإثنين المقبل هو اضراب شامل يعم جميع نواحي الحياة في المدينة دون اسثناء.

وأكد أبو عصب في اتصال هاتفي مع وطن ، أن الموقف الرسمي لحركة فتح في جميع أقاليم الوطن أن يوم الإثنين هو اضراب، يشمل المدارس والجامعات، والوظيفة العمومية وكل نواحي الحياة التجارية والصناعية وكذلك المواصلات.

وبين أن الاضراب يأتي احتجاجاً على قانون القومية الإسرائيلي، ويتزامن مع اضراب يعم كافة أرجاء الوطن في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل .