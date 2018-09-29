القوى الوطنية لـوطن: الاثنين اضراب يعم كل مناحي الحياة

رام الله-وطن: أكد منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر لـوطن: أن يوم بعد غدٍ الإثنين إضراب شامل يعم جميع مرافق الحياة في الوطن ما عدا الصحة .

وبين بكر أن موقف القوى الرسمي هو ان الإضراب يشمل المدارس والجامعات، وكل مناحي الحياة، رفضا لقانون القومية الذي يأتي ضمن سياق ما يسمى صفقة القرن.

وكانت القوى الوطنية في الضفة الغربية، أعلنت مساء اليوم السبت، أن يوم الاثنين المقبل 1/10/2018 اضراب شامل لكل مناحي الحياة.

وتوجهت القوى الوطنية في بيان لها وصل وطن، بالتحية الى شعبنا الصامد الذي يواجه جرائم الاحتلال وسياساته العدوانية وخاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الاقصى المبارك،الذي يشهد اقتحامات يومية من قبل قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وينفذ فيه التقسيم المكاني بعد اعتقادهم بفرض التقسيم الزماني وما يجري من تهديد وقرارات احتلالية لهدم الخان الاحمر وترحيل ابناء شعبنا من هذا التجمع .

وأكدت القوى على اهمية تظافر كل الجهود وتوحيدها في المواجهة الشاملة للموقف الأمريكي والإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية والمساس بالثوابت واجماع شعبنا بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، واستمرار التمسك بموقف الرئيس محمود عباس الرافض لما يسمى بصفقة القرن الهادفة لشطب القدس، مؤكدة رفضها لكل المواقف الهادفة للضغط والابتزاز، وعليه تؤكد القوى الوطنية ما يلي :-

- نتوجه الى جماهير شعبنا بضرورة الاستمرار وتكثيف المقاومة الشعبية في كل الاراضي المهددة بالمصادرة والهدم، ورفع وتيرة التضامن والمساندة لأهلنا في تجمع الخان الأحمر.

- تؤكد القوى الوطنية على دعم واسناد موقف لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني، وندعوا الى الالتزام في الاضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة يوم الاثنين الموافق 1/10/2018م، واهمية الالتزام في القيام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية رفضاً لما يسمى قانون القومية والذي يأتي في سياق ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

- نتوجه بالتحية العظمى لأسرانا ومعتقلينا البواسل القابعين بصمودهم خلف القضبان، ومؤكدين على استمرار الفعاليات الى جانب الأسرى والمعتقلين، كما ونتوجه بالتحية الكبرى لأسيراتنا الماجدات الصامدات في وجه الاحتلال.

- تؤكد القوى الوطنية على رفضها لسياسة التصعيد والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد ابناء شعبنا في الضفة وقطاع غزة وندعوا كل الاحرار والشرفاء في العالم الى رفع الغطاء عن الموقف الامريكي المعادي لحقوق شعبنا الشرعية، ورفض سياسة العقاب الجماعي ومحاولة تمرير ما يسمى قانون القومية الذي ينكر وجود شعبنا الفلسطيني ويؤسس لسياسة الاقتلاع والتهجير ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.