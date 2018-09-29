التربية والتعليم: ملتزمون بقرار القوى الوطنية بالإضراب الشامل الإثنين

رام الله-وطن: أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ملتزمة بقرار القوى الوطنية بالاضراب الشامل بعد غد الإثنين .

وقالت الوزارة في بيان لها وصل وطن مساء اليوم السبت، إنه وإثر صدور بيان القوى الوطنية بإعلان الإضراب الشامل يوم الإثنين ليشمل جميع مناحي الحياة، بدلاً عن الإضراب التجاري الذي كان مقرراً سابقاً، وبعد اتصالات مطولة أجرتها الوزارة مع القوى الوطنية؛ فإن وزارة التربية والتعليم العالي وانسجاماً منها مع قرار الإضراب الشامل وتجنيباً لطلبتها ومعلميها الإرباك جراء تعطيل الخدمات بالعامة وحفاظاً على سلامتهم؛ تعلن الالتزام بالإضراب الشامل كما أعلنت عنه القوى الوطنية في بيانها وبما يشمل المدارس والجامعات.

وكانت التربية والتعليم قد أصدرت بياناً ظهر اليوم السبت أكدت فيه أن يوم الإثنين المقبل، هو يوم دوام طبيعي في كافة المدارس والجامعات.