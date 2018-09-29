نقابة سائقي المركبات العمومية في رام الله والبيرة: ملتزمون بالإضراب الإثنين المقبل

رام الله-وطن: أعلنت نقابة سائقي المركبات العمومية في محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم السبت أنها ستلتزم بالإضراب الشامل يوم الإثنين المقبل.

وقالت النقابة في بيان وصل وطن نسخة عنه: يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل ... سائقينا البواسل يا من تواصلون الليل بالنهار في خدمة أبناء شعبنا نتوجه بالتحية لكم و إلى شعبنا الصامد الذي يواجه جرائم الاحتلال وسياساته العدوانية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الاقصى المبارك، وقرارات الاحتلال لهدم الخان الاحمر وترحيل ابناء شعبنا من هذا التجمع الذي نوجه اليه التحية ولأبناء شعبنا المرابطين والصامدين بالدفاع عنه، ونؤكد على اهمية تظافر كل الجهود وتوحيدها في المواجهة الشاملة للموقف الامريكي والاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، والمساس بثوابت واجماع شعبنا بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، واستمرار التمسك بموقف الرئيس محمود عباس الرافض لما يسمى بصفقة القرن الهادفة لشطب القدس ورفضنا لكل المواقف الهادفة للضغط والابتزاز، وعليه تؤكد النقابة:

على دعم واسناد موقف لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني، وتدعوا السائقين للاتزام في الإضراب العام و شامل يوم الاثنين الموافق 1/10/2018م، باستثناء خط اريحا الجسر و الحالات الإنسانية، واهمية الالتزام في القيام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية رفضاً لما يسمى قانون القومية، والذي يأتي في سياق ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.