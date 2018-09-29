فلسطين تحصل على المرتبة الأولى بمسابقة حفظ القرآن الكريم في كرواتيا

رام الله-وطن: أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، عن فوز فلسطين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في كرواتيا، بحصول الحافظ لكتاب الله موسى محمد مدفع من مدينة نابلس على المرتبة الأولى في المسابقة.

وأهدى ادعيس فوز فلسطين في هذه المسابقة لراعي القرآن الكريم وعلومه في فلسطين الرئيس محمود عباس والذي يواجه في هذه الأيام المخاطر التي تتعرض لها فلسطين وقضيتها العادلة بالإيمان والشجاعة والقوة اللازمين، داعياً الله سبحانه أن يوفقه ويسدد خطاه.

وقال: إن وزارة الأوقاف بإدارتها لحفظ القرآن الكريم تعمل على نشر قيم الإسلام الوسطية والمعتدلة في وجه قيم التطرف والتكفير