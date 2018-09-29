ديربي مدريد.. مليار و200 مليون يورو في المستطيل الأخضر

وطن-وكالات: في ديربي العاصمة الإسبانية، يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ريال مدريد بقمة المرحلة السابعة من الدوري الإسباني، السبت، في لقاء تتجاوز قيمة لاعبيه التسويقية المليار يورو.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في تقييم لاعبي كرة القدم، يبلغ مجموع قيمة لاعبي الفريقين 1.2 مليار يورو.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية التي تصدر من مدريد، إن ديربي مدريد يعد ثالث "أغلى" مباراة في تاريخ كرة القدم، من حيث القيمة التسويقية للاعبين.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مقعد بدلاء ريال مدريد وحده، ستصل قيمته إلى 314 مليون يورو، أي حوالي 32 بالمئة من إجمالي قيمة الفريق الملكي هذا الموسم.

ويسعى ريال مدريد (الثاني برصيد 13 نقطة) إلى تحقيق الفوز من أجل مزاحمة برشلونة على الصدارة، في حال فوز الأخير على أتلتيك بلباو السبت أيضا، أو الانفراد بالمركز الأول إن تعثر الفريق الكتالوني على ملعبه.

وفي المقابل، سيقاتل أتلتيكو مدريد (الثالث برصيد 11 نقطة) من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تبقيه في دائرة المنافسة على اللقب الذي حققه آخر مرة عام 2014.