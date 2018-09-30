بالصور| الاحتلال يصيب اسيرا محررا بالرصاص خلال اقتحام منزله في بيت لحم

رام الله- وطن: أصابت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، الأسير المحرر نور الدين محمد شكارنة (20 عاما)، من بلدة نحالين غرب بيت لحم برصاصة في البطن، وفق مافادت به مصادر من البلدة.

حيث اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، وداهمت منزل المواطن محمد عزات شكارنة الواقع في منطقة "عصفورة" غربا، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المنزل، ما أدى الى إصابة نجله نور الدين، بعيار ناري في منطقة البطن ونقل الى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل في بيت جالا، ووصفت حالته بالمستقرة.

ووفق ذات المصادر فإن جنود الاحتلال خلفوا دمارا كبيرا في منزل المواطن شكارنة من خلال إصابة جدران المنزل بالرصاص مع خلع كافة ابوابه.