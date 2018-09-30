نادي ريال مدريد يكرّم عهد التميمي

وطن: كرّم نادي ريال مدريد الإسباني عهد التميمي الأسيرة السابقة في سجون الاحتلال، عقب حضورها لمقر النادي الإسباني السبت.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن التميمي تواجدت السبت في مقر "الملكي"، واستقبلها إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في النادي المدريدي، وأهداها قميصاً يحمل اسمها والرقم "9".

وكانت محاكمة الفتاة التميمي (17عاما)، قد حظيت بتضامنٍ عالميٍ واسعٍ، وشُكّلت لجان عالمية تطالب بإطلاق سراحها، وقضت التميمي في سجون الاحتلال 8 أشهر.