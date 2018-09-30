استطلاع وطن: 69% يعولون على الاتحاد الاوروبي لتغطية عجز الاونروا

رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي اجرته وكالة وطن، أن غالبية المستطلعة ارائهم يروون ان مستقبل الاونروا في ظل الازمة المالية التي تعاني منها بيد الاتحاد الاوروبي ، معربين عن اعتقادهم ان الاتحاد سيساهم في تغطية التقليصات المالية الامريكية للأورنوا.

وطرحت وطن على جمهور قرائها عبر موقعها الإلكتروني السؤال التالي: ما هو مستقبل الاونروا في ظل الازمة المالية التي تعاني منها؟ حيث اعتبر 69% من المتابعين، أن مستقبل الانروا سيكون بيد الاتحاد الاوروبي الذي سيساهم في تغطية التقليصات المالية الامريكية، بينما رأى 23% أن الضغوط الامريكية ستتواصل حتى انهاء الاونروا، في حين اعتبر 8% من المصوتين ان الاونروا ستعجز عن تقديم الكثير من الخدمات في فترة قريبة.

ولوحظ غياب الثقة لدى المتابعين بأي دور عربي لانقاذ الاونروا، حيث لم تتجاوز نسبة الذين يعتقدون ان الدول العربية ستساهم في تغطية التقليصات المالية الامريكية 0%.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) قد دخلت في ازمة مالية عميقة، بعد قرار الولايات المتحدة تجميد دفع مستحقاتها المالية، الامر الذي هددها بتقديم خدماتها للاجئين.

يذكر ان الاونروا نجحت قبل ايام بجمع 120 مليون دولار هذا الأسبوع من الاتحاد الأوروبي والكويت وأيرلندا والنرويج وفرنسا، ما خفض العجر المالي إلى 186 مليونا.