معبر الكرامة يعمل اليوم ساعتين ونصف فقط
30.09.2018 10:05 AM
رام الله- وطن: من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاحد من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:30 صباحاُ في كلا الاتجاهين ، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .
وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 3795 مسافر في كلا الاتجاهين السبت، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-
مغادرين : 1714 مسافر
قادمين : 2081 مسافر
مرجعين : 2 مسافر