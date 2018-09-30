الاحتلال ألحق الضرر بـ 70 % من المحال والعقارات بالقدس

القدس- وطن: قال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، إن سلطات الاحتلال تواصل فرضها الضرائب على المقدسيين، وألحقت الضرر بـ 70 % من المحال والعقارات بالقدس وتقوم بمصادرتها بذريعة تراكم الديون على أصحابها لتهجيرهم من مدينتهم.

وأوضح الحموري، أن أكثر من 250 محلا تم اغلاقها في البلدة القديمة بالقدس بسبب الضرائب الاسرائيلية على عقارات القدس، إلى جانب الحصار المفروض وحملات الاغلاق والملاحقة الضرائبية للمقدسيين.

وأضاف الحموري أنه تم سحب هويات 15 الف مقدسي منذ عام 1967 ولغاية اليوم مشيرا إلى أنه في حال نفذ الاحتلال مخططه الذي يعتبر عددا من المناطق خارج حدود القدس مثل كفر عقب ومخيم شعفاط فإنه سيحرم 140 الف مقدسي من هوياتهم وستكون ممتلكاتهم عرضه للمصادرة.