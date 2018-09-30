تخصيص 65 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في فلسطين

رام الله- وطن: أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية الإسلامية الوزير ناصر قطامي، ان اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس اعتمدت، اليوم الأحد، مشاريع لصالح فلسطين بقيمة 65 مليون دولار.

وقال قطامي الذي حضر الاجتماع بناء على توجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن اللجنة الإدارية للصندوقين برئاسة يوسف البسام اعتمدت في ختام اجتماعها الثاني والسبعين الذي عقد في مدينة جدة، اليوم، مشاريع بحوالي 65 مليون دولار أميركي، تشمل: انشاء وتوسيع 15 مدرسة، بالإضافة الى تنفيذ مشاريع في عدد من القطاعات، والترميم، والحكم المحلي، والجامعات، والزراعة، والصحة، والطرق.

وأضاف ان اللجنة اطلعت على تقرير عن إجراءات مأسسة التمكين الاقتصادي في فلسطين، وعن صندوق وقف التمكين الذي انشأه البنك الإسلامي للتنمية برأسمال 500 مليون دولار، كما باركت الجهود المبذولة في هذا المجال لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مجمل ما اعتمده صندوق الأقصى للإنفاق على القطاعات الحيوية، مثل: التعليم، والصحة، والحكم المحلي، والترميم، وخلق فرص عمل، ودعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، بلغ حوالي 1.3 مليار دولار.

وثمن قطامي هذا الدعم السخي الذي يواصل صندوقا الأقصى والقدس، برئاسة البسام تقديمه للشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الحرجة، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لن ينسى هذه المواقف العربية والإسلامية الاصيلة، التي تهدف الى تعزيز صموده، وثباته في أرضه، وتمسكه بمقدساته.