مصرع 3 اشخاص و144 إصابة في 211 حادث سير الاسبوع الماضي

رام الله- وطن: لقي شخصين 3 اشخاص و اصيب 144 شخص بجراح في 211 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 211 حادث سير نتج عنها مصرع 3 اشخاص ، وإصابة 144 شخص وصفت اصابة ثلاثه منها بالخطيرة و 14 بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 127 بالبسيطة .

وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 11970 مركبة وأنزلت عن الشارع 116 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5796 مخالفة مرورية، وحجزت 118 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 245 مركبة غير قانونية .