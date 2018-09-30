هيئة كسر حصار غزة تعلن عن انطلاق المسير البحري العاشر غداً

غزة- وطن: أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، اليوم الأحد، عن انطلاق المسير البحري العاشر غدًا الاثنين، في منطقة الواحة شمال غرب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الحراك خلال مؤتمر صحفي عقده بميناء غزة، أن هذا المسير يأتي ضمن التظاهرات البحرية المتجددة، حيث من المقرر أن ينطلق المسير في الرابعة عصرًا، ويضم عشرات من القوارب التي تحمل متضرري الحصار.

وذكر أن المسير البحري يسانده حراك بري شمال منطقة الواحة شمال غرب القطاع، داعياً جماهير شعبنا للمشاركة والاحتشاد.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني منذ نحو 3 شهور عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.