إعصار يجتاح اليابان ويعطل الرحلات الجوية

وطن: تسبب إعصار "ترامي" الذي ضرب، جزيرة اوكيناوا جنوب غرب اليابان، اليوم الأحد، بتعطيل الرحلات الجوية في بعض المطارات، كما تسبب بعشرات الجرحى ومن المتوقع أن يتسبب بأضرار أكبر مع مواصلة طريقه عبر الأرخبيل حتى يوم الإثنين.

وأفادت السلطات اليابانية، أنه من المتوقع أيضا أن يصل الإعصار الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم في الساعة إلى جزيرة هونسو، يوم الإثنين، متسببا بأمطار غزيرة في العديد من المناطق، علما أن العاصفة دمرت خطوط الكهرباء في جزر أوكيناوا الجنوبية الغربية.

وأعلنت السلطات عن إلغاء العديد من الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك ناريتا وهانيدا في طوكيو، مع اقتراب الإعصار.

ومن المتوقع أن يضرب "ترامي" طوكيو في وقت متأخر اليوم الأحد وأن يجتاح شمال الياباني الاثنين.