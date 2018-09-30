الإضراب الشامل يعمّ فلسطين غداً الاثنين

رام الله- وطن: أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن إضراب شامل غدًا الاثنين بالتزامن مع إضراب في الداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة رفضًا لقانون "القومية" العنصري الإسرائيلي.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على التزام كافة المؤسسات الحكومية في القطاع بقرار لجنة القوى إعلان الاضراب غدًا، داعياً جماهير شعبنا للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها اللجنة غدًا رفضًا لقانون "القومية" ودعما لأهلنا في أراضينا المحتلة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن غدا الاثنين، إضراب بكافة المؤسسات التعليمية في غزة، التزاما بقرار لجنة القوى الوطنية والاسلامية نصرة لأهلنا بالداخل المحتل ورفضا لقانون القومية.

وأعلنت لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني المحتل اليوم الاثنين إضرابًا عامًا شاملًا؛ رفضًا لما لقانون "القومية" الذي أقرّه الاحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي.

وفي الضفة الغربية، دعت القوى إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة غدًا، مشدّدة على "أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية رفضًا للقانون العنصري الذي يأتي في سياق صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".