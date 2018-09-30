حماس: فك الحصار أو الانفجار

وطن: حذر مسؤول في حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة اليوم الأحد، من انفجار الأوضاع إذا لم يُرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس، أحمد بحر في مؤتمر صحافي في غزة، إن "استمرار الحصار سيؤدي إلى الانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي"، وأضاف أن "استمرار الحصار على قطاع غزة جريمة كبرى مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، وجريمة إبادة جماعية لقتل مجتمع بأكمله صحياً، وتعليمياً، واقتصادياً".

وحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن استشهاد متظاهرين سلميين على أطراف شرق قطاع غزة، كان آخرهم 7 متظاهرين بينهم طفلان أول أمس الجمعة، وتابع قائلاً: "إذا لم يُفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة فوراً، فإن الانفجار في وجه الاحتلال قادم".

وكان وفد قيادي من حركة "حماس" توجه أمس السبت إلى مصر لإجراء مباحثات مع تصاعد التوتر على الحدود مع إسرائيل، وقالت مصادر مقربة من حماس، إن الوفد الذي غادر عبر معبر رفح يضم أعضاء المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وروحي مشتهى، ونزار عوض الله، وقياديين آخرين في الحركة.