عكا | الحزن يخيّم على الرامة بعد مقتل إبني العم رؤوف وقصي عطور

عكا- وطن: شيّعت قرية الرامة شمال عكا، بأجواء من الحزن والحداد، مساء اليوم، جثماني حادث القتل المزدوج في القرية ابني العم الشابين رؤوف وقصي عطور، الى مثواهما الاخير.

ولقي الضحيتين مصرعهما بإطلاق نار من قبل مجهولين الليلة الماضية، في حادث هز الفلسطينيين في الداخل، ويعتبر أحد الحوادث المفجعة التي يمر بها فلسطينيو الداخل وسط حالة الفلتان وانتشار السلاح والتقصير المتعمد من قبل شرطة الاحتلال في ملاحقة المجرمين.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت أمس أمر حظر نشر لمدة سبعة أيام، حول القضية.