الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد الريماوي

رام الله- وطن: سلّمت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد محمد الريماوي، الذي ارتقى اثر اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اعتقاله قبل أيام من قرية بيت ريما شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن الاحتلال سلّم جثمان الشهيد لذويه قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت، ومن ثم نقلته مركبة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وأضافت المصادر أن تشييع جثمان الشهيد الريماوي سيتم يوم غد الاثنين عند صلاة الظهر، حيث ستجري مراسم تشييع له عند العاشرة صباحا في مجمع فلسطين الطبي، قبل نقله إلى مسقط رأسه في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت الريماوي بالاعتداء عليه بالضرب الوحشي فجر الثامن عشر من الشهر الجاري، بعد أن داهمته في غرفة نومه في بيت ريما.

ويذكر أن النتائج الأولية لعملية التشريح أظهرت بشكل واضح تعرض الشهيد الريماوي للاعتداء والضرب، حيث ظهرت الكدمات على صدره وفخذه الأيمن، وعلى أماكن مختلفة من جسده، كما أظهر التشريح أن طبيعة عملية اقتحام منزل الشهيد وعملية الاعتقال الوحشية أثرت على عمل أجهزة جسده، وبالتالي كانت سببا رئيسيا في استشهاده.