داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

غزة- وطن: أعلنت داخلية غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر غدًا الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، مساء الأحد، إن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية من كشف (9/27)، والحافلة الثالثة والرابعة (حتى الرقم 50).

ودعت المسافرين المذكورين إلى التواجد الساعة 6:00 صباحًا بصالة أبو يوسف النجار بخان يونس جنوبي القطاع، واصطحاب أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.

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