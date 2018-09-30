الأونروا: الإضراب يشمل مدارسنا في الضفة غداً والخدمات الأخرى لن تتأثر

رام الله- وطن: أكدت وكالة الأونروا عدم انتظام العملية التعليمية في مدارسها بالضفة الغربية، بسبب الإضراب الشامل.

وجاء في بيان للوكالة وصل وطن، مساء الأحد، ما يلي:

توضيح من الأونروا بخصوص دوام مدارسها فى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تناقلت الصحافة الفلسطينية خبرا غير دقيق بخصوص انتظام مدارس الاونروا غدا.

تود الاونروا توضيح التالي:

فيما يتعلق بمدارس الاونروا في الضفة الغربية فانه وبسبب صعوبة التحرك المتوقعة للطلبة والطواقم التدريسية وبسبب الاضراب المعلن ليوم غد، فان العملية التعليمية في مدارسنا في الضفة الغربية لن تنتظم. خدماتنا الاخرى لن تتأثر.

خدمات الأونروا كافة في قطاع غزة ستنتظم غدا.

سامي مشعشع

الناطق الرسمي