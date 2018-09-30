حواجز عسكرية على مدخل قلقيلية وعزون

قلقيلية- وطن: نصب جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، حاجزا عسكريا مشددا على مدخل مدينة قلقيلية الشرقي، وعمل الاحتلال على ايقاف المركبات العمومية والتدقيق في هويات السائقين، إضافة على اعاقة حركة السيارات التي تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية، وادى ذلك إلى اعاقة الحركة، واصطفاف المركبات في طابور طويل امتد مئات الأمتار .

إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مشددا على المدخل الرئيس لبلدة عزون عند منطقة البوابة الشمالية وتم ايقاف المركبات وتصوير الهوية الشخصية مع لوحة تسجيل المركبة ، واستجواب المارة .