الرجوب يكرم القنصل المصري العام لانتهاء مهام عمله ويستقبل القنصل الجديد

رام الله- وطن: كرّم اللواء جبريل الرجوب صباح اليوم الأحد، في مكتبه في المجلس الأعلى للشباب والرياضة القنصل العام المستشار خالد سامي لانتهاء مهام عمله في فلسطين، و اشاد بجهوده المبذولة في سبيل توطيد العلاقات الدبلوماسية القوية بين فلسطين ومصر.

كما رحب الرجوب بالقنصل العام الجديد المستشار مصطفى شحاتة وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

و أشاد الرجوب خلال اللقاء بمتانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري، والدور البارز للقيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.