أسهل خمس لغات لمن أراد التعلم

وطن- وكالات: هل تهتم بتعلم اللغات الجديدة لتنمية معارفك؟ هل تساءلت يوما ما هي أسهل اللغات تعلما؟ إليك إذن أسهل خمس لغات، وفقا لقائمة أعدها موقع "إني تايم فايرال".

1- الإنجليزية: هي ثالث أكثر اللغات استخداما في العالم، وهي أكثر اللغات تدريسا. ويتحدث بالإنجليزية حوالي 700 مليون شخص، وهي لغة رسمية في بلدان عديدة.

الإنجليزية هي أسهل اللغات إذا استثنينا التراكيب المعقدة. وحيثما ذهبت ستجد شخصا يتحدث الإنجليزية.

2- الإسبانية: تصنف هذه اللغة ضمن عائلة اللغات الهندوأوروبية، وينطق بها حوالي 570 مليون إنسان في العالم.

أكثر من 70% من كلمات اللغة الإسبانية مشتقة من اللاتينية، وهي إحدى اللغات الست الرسمية للأمم المتحدة، وإحدى اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي أيضا.

وتعتبر الإسبانية من أكثر اللغات إمتاعا في التعلم، إذ تخلو من القواعد النحوية المعقدة، والمفردات المستعصية.

3- الإيطالية: من اللغات الهندوأوروبية الرومانسية (ذات الأصل اللاتيني)، وينطق بها نحو 90 مليون إنسان في العالم. وهي اللغة الأقرب إلى اللاتينية العامية من بين كل اللغات الرومانسية (الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية والرومانية).

وهي لغة رسمية في كل من سان مارينو وإيطاليا وسويسرا والفاتيكان. وكان للإيطالية أيضا وضع رسمي في موناكو ومالطا وألبانيا. وتتميز الإيطالية ببساطة قواعدها النحوية ومفرداتها.

4- الفرنسية: من اللغات الهندوأوروبية الرومانسية، ويتحدث بها اليوم حوالي 275 مليون إنسان. والفرنسية هي ثاني أكثر اللغات تدريسا في العالم، ويمكن تعلم قواعدها بسهولة، لكن قد تواجهك مشكلة في تعلم نطقها.

5- إسبرانتو: هي أشهر لغة مستحدثة في العالم. وقد ابتكرها طبيب بولندي يدعى أل. زامنهوف في الثمانينيات من القرن التاسع عشر (1880). وأطلق زامنهوف اسم إسبرانتو على هذه اللغة تيمنا باسمه المستعار "دكتور إسبرانتو" الذي كتب به أول كتبه بهذه اللغة.

وهناك حوالي عشرة ملايين إنسان يتحدثون الإسبرانتو لغة ثانية، وهي من أسهل اللغات في العالم بفضل سهولة قواعدها ومفرداتها ونطقها.