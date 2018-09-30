شاهد | أول فيديو من كويكب يبعد عنا 280 مليون كيلومتر

وطن- وكالات: أرسلت مركبتا اليابان (مينيرفا-اا1أي، ومينيرفا-اا1بي) أول فيديو من كويكب ريوغو الذي يبعد عنا 280 مليون كيلومتر في إطار مهمة غير مسبوقة تهدف إلى إلقاء الضوء على أصل النظام الشمسي.



فقد أصدرت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) مقطع فيديو من 15 إطارا مع صور جديدة بعد أيام منذ وضعت المركبة الأم هايابوسا2 الروبوتين غير المأهولين على سطح الكويكب بعد رحلة استمرت ثلاث سنوات ونصف.



ووفقا لجاكسا تعد هذه أول مهمة في العالم لروبوتات استكشاف متنقلة على سطح كويكب.





وتظهر صور من حساب تويتر لمهمة هايابوسا2 مزيجا من الصخور وبقعا ناعمة على سطح ريوغو وحولها السماء السوداء.



كما نشرت جاكسا أيضا أعلى الصور دقة حتى الآن للكويكب ريوغو التقطتها الكاميرا المثبتة بالمركبة هايابوسا أثناء اقترابها من الكويكب استعدادا لتحرير المركبتين المتنقلتين.