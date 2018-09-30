القوى الوطنية والإسلامية: الإضراب الشامل غداً يشمل مؤسسات الاونروا

غزة- وطن: أكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وممثلها في لجنة المتابعة للقوي الوطنية والإسلامية أن يوم غد الاثنين، إضراب شامل بما فيه كافة مؤسسات ومرافق الأونروا كونها جزء من الحاله في قطاع غزة، وليست كيان منفصل.

ودعا خلف إدارة الأونروا وكافة المكاتب والإدارات الفرعية بالالتزام بقرار لجنة المتابعه وعدم تجاوزه مشدداً على أن قرار الاضراب يتعلق برفض قانون القومية العنصري.

وكانت الأونروا أعلنت اليوم انتظام خدماتها وعملياتها باستثناء المدارس في الضفة.