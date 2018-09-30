الطقس: انخفاض ملموس وأمطار محلية غداً

رام الله- وطن: توقع الراصد الجوي داوود الطروة، أن يطرأ يوم غد الاثنين انخفاض ملموس على درجات الحرارة بمقدار 6-7 درجات مئوية عن هذا اليوم، بحيث تسجل العظمى في مدينة القدس 28 درجة مئوية، وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة وتهب رياح نشطة أحياناً، مع فرصة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد الليلة وغداً.

ونوه الراصد الجوي إلى أن الأمطار لن تكون منظمة وشاملة لجميع المناطق، مضيفا ان أمطار نهاية أيلول تتميز بعشوائيتها وعدم انتظامها بحيث تسقط في مناطق دون أخرى وتختلف شدتها بين منطقة وأخرى، ولكن في نفس الوقت الخرائط الجوية تظهر أن الفرصة غداً قد تكون جيدة للكثير من المناطق.

ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء وتعود للانخفاض من جيد يوم الخميس، ولكن دول الوصول للمستويات التي وصلتها اليوم وخلال اليومين القادمين.