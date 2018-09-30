إصابات برصاص الاحتلال شرق البريج وغزة

غزة- وطن: أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات ليلية اندلعت بيت الشبان وجيش الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 4 إصابات برصاص قوات الاحتلال شرق البريج أحدهم بجراح خطيرة، جرى نقله لمستشفى الشفاء لخطورة حالته.

وأضافت أنه جرى نقل 3 اصابات من شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، فضلا عن اصابتين شرق جباليا شمال القطاع، وآخر شرقي مدينة غزة.

وأشعل شبان يطلقون على أنفسهم "وحدات الارباك الليلي" عشرات الإطارات قرب مواقع قناصة الاحتلال شرق قطاع غزة.