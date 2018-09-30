نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة دعوة "المستوطنة الأمريكية" في القدس

القدس- وطن: طالبت نقابة الصحفيين بمقاطعة دعوة "المستوطنة الأميركية" في القدس لعدد من الصحفيين الفلسطينيين لحضور لقاء فيها.

واستهجنت النقابة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، تجرؤ "المستوطنة الأميركية" دعوة عدد من الصحفيين الفلسطينيين لحضور اللقاء، واعتبرت ذلك وقاحة غير مسبوقة، "إذ أن الإدارة الأميركية (إدارة ترمب) تعمل على تصفية القضية الفلسطينية بكل أبعادها السياسية والوطنية والتاريخية، ورغم ذلك تحاول الاستغباء من خلال دعوة صحفيين فلسطينيين لحضور لقاء في سفارتها التي نقلت إلى القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، في مخالفة سافرة للقوانين والمواثيق الدولية".

وأكدت نقابة الصحفيين أنها تثق بصحفيينا، ودعتهم إلى مقاطعة دعوة من يعمل ليلا نهارا على تصفية قضيتنا من خلال انحيازه المطلق إلى جانب دولة الاحتلال.

واعتبرت النقابة، في بيانها، أن الاستجابة لهذه الدعوة في حال حدوثها، يمثل خروجا على الإجماع الوطني، وتشجيعا لأميركا وإسرائيل على الإمعان في سياساتهما العدوانية ضد شعبنا وقضيتنا، واعترافا بشرعية وجود "المستوطنة الأميركية" على أرض القدس، العاصمة الأبدية لدولتنا العتيدة.