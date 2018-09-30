حماس: لقاءات وفدنا مع المخابرات المصرية شهدت عمقاً وتقارباً ملموساً

غزة- وطن: قالت حركة حماس إن وفدها الموسع في القاهرة برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري، أجرى الأحد، لقاءً مطولاً في مقر قيادة المخابرات المصرية، للتباحث في جملة من القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني والأشقاء المصريين.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن "اللقاءات التي جرت اليوم شهدت عمقًا وتفهمًا وتقاربًا ملموسًا لمواقف الطرفين"، لافتة إلى أن وفدها سيواصل غدا الاثنين لقاءاته مع القيادة المصرية.

وأشارت إلى أن لقاء اليوم شارك فيه أعضاء المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وخليل الحية ونزار عوض الله وعزت الرشق وحسام بدران وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة طاهر النونو.