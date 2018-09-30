القبض على شاب انتحل صفة فتاة لابتزاز أخرى في نابلس

نابلس- وطن: ألقت شرطة نابلس، اليوم الاحد، القبض على مشتبه به بتهديد وابتزاز فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والحصول على صورها.

وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة بالشرطة أن الشرطة تلقت شكوى من فتاة قالت فيها بأن شاباً قام بتهديدها وابتزازها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وافقت على صداقته منتحلا اسما وهميا لفتاة اخرى، قبل أن تكتشف شخصيته الحقيقية.

وذكر البيان أن الشرطة وبعد التحريات والإجراءات الفنية التي قامت بها وحدة الجرائم الالكترونية بشرطة نابلس، حصرت الاشتباه بأحد الأشخاص، وألقت القبض عليه وضبطت هاتفه المحمول، وأحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.