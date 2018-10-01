إضراب شامل يعمّ فلسطين من بحرها الى نهرها

رام الله- وطن: تشهد فلسطين من بحرها الى نهرها، إضراب شامل، اليوم الاثنين، رفضاً لقانون القومية العنصري الذي أقره الاحتلال، وكذلك دعماً لصمود الخان الأحمر في وجه تهديدات الاحتلال بهدمه.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين دعمها وتأييدها لنداء القائمة المشتركة باعتبار اليوم الاثنين، إضراباً شاملاً نصرة لأهالي الداخل الفلسطيني، الذين يواجهون قانون القومية العنصرية.

وكذلك نصرة لسكان الخان الأحمر شمال شرق القدس، وجبل الريسان في رام الله، الذين يواجهون خطر الهدم ومصادرة أراضيهم.

وأعلنت كافة القطاعات التزامها الكامل بالاضراب.

ودعت القوى لجعل اليوم يوماً وطنياً يتخلله فعاليات وطنية شاملة.