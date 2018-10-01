الاعلان عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس للشهر الجاري

جنين- وطن: أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الاثنين، برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس، لشهر تشرين الأول الجاري.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجن الرملة ستكون في 11 و25 في شهر تشرين أول، وأسرى “هداريم” و”هشارون” في 15و 29 تشرين أول، وسجن الدامون/ كرمل “عتليت” في 10 و24 تشرين أول، وسجني “جلبوع” 1 (جنين وطوباس) شطة في 2 و23 تشرين أول، و”جلبوع” 2 "جنين" في 3 و17 تشرين أول، وسجن بئر السبع في 2 و23 منه.

وأشار إلى أن زيارة نفحة ستكون في 3 و17، وسجن “رامون” في 14 و28، وعسقلان في 2 و16، ومجدو المجموعة الأولى فستكون الزيارة في 7 و21، وفي والمجموعة الثانية في 15 و29، والنقب المجموعة الأولى في 10، والمجموعة الثانية في 16، وعوفر في 73 و17 .