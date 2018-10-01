متظاهرون يحاصرون سيارة مدير عمليات الأونروا

وطن: تظاهر العشرات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" اليوم الاثنين، امام مقر اقامة مدير عمليات الاونروا ماتياس شمالي في فندق الديرة غرب مدينة غزة.

وحاصر المتظاهرون سيارة مسؤول الامن الخاص لمدير عمليات الاونروا شمالي امام الفندق، بعد ان وصلت المفاوضات مع ادارة "الاونروا" الى طريق مسدود.

في سياق متصل أعلن اتحاد موظفي الأونروا، اليوم الاثنين، عن إضراب شامل في كافة مدارس ومؤسسات المنظمة الأممية ليومين بدءًا من يوم غد الثلاثاء.

وقال رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" أمير المسحال ان غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء إضراب شامل في كافة مرافق الوكالة احتجاجا على تقليصات الوكالة.

واوضح المسحال ، ان الإضراب الشامل سيطال كافة المرافق التعليمية والصحية والإغاثية وغيرها في قطاع غزة احتجاجا على تعنت إدارة الوكالة وإدارتها الظهر لكافة التفاهمات.

وأضاف المسحال أن هناك خطر مقبل على باقي برامج الوكالة في ظل العجز الذي أعلنته إدارة الأونروا، مشيرا الى أن إدارة الوكالة أدارت ظهرها للتفاهمات الأخيرة في آخر ساعة، ولم تغير موقفها من فصلها لألف موظف.

كما أوضح مسؤولون في الاتحاد، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أنه تقرر الإضراب في كافة مرافق الأونروا احتجاجا على سياسات الأونروا وتقليص خدماتها وتنكرها لحقوق الموظفين.

بينما قالت مصادر أخرى، إن الاجتماعات التي عقدت في الأيام الأخيرة لاحتواء قضية الموظفين المفصولين ممن حولوا إلى دوام جزئي فشلت في تجاوز الأزمة.