لحظة استقبال جمهور ريال مدريد عهد التميمي

وطن: أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة استقبال جمهور ريال مدريد يوم الأحد الأسيرة المحررة الفلسطينية عهد التميمي في احتفال حاشد وسط ترحيب حار.

وتزور التميمي إسبانيا هذا الأسبوع مع عائلتها للمشاركة في عدة نشاطات اجتماعية وسياسية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية فقد تم إهداء التميمي قميصا للنادي يحمل اسمها والرقم تسعة، والتقاط صور لها مع النجم السابق للنادي ومدير العلاقات المؤسسية فيه إيميليو بوتراغوينيو.

وتحوّلت التميمي إلى أيقونة للمقاومة الفلسطينية بعد قضائها ثمانية أشهر في الحبس لصفعها جنديين إسرائيليين، وقد أطلق سراحها في تموز/ يوليو الماضي.