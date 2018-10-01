"محدث" .. 93 إصابة بقمع الاحتلال للمسير البحري شمال غرب غزة

غزة-وطن: أصيب 51 مواطنا بالرصاص وبحالات اختناق، اليوم الاثنين، جراء مهاجمة بحرية الاحتلال الإسرائيلي حشود المواطنين، شمال قطاع غزة.

وقامت طواقم الاسعاف بنقل المصابين إلى مستشفيي الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والشفاء غرب مدينة غزة، بينهم 37 أصيبوا بالرصاص الحي، ووصفت حالتهم بالمتوسطة بحسب ما اعلن الناطق باسم صحة غزة د. أشرف القدرة على صفحته على فيسبوك.

كما تعمد جنود الاحتلال استهداف مركبات الإسعاف والطواقم الطبية .

ويشارك في المسير البحري 22 قاربًا صغيرًا، حيث يحتشد آلاف الشبان يوم الاثنين من كل أسبوع لمساندة المسير البحري الذي أطلقته هيئة الحراك الوطني منذ أكثر من شهرين ضمن الفعاليات السلمية المطالبة بحق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.