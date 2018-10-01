ترامب للملك سلمان: لديك تريليونات الدولارات ومن دوننا ربما لا تستطيع الاحتفاظ بطائراتك

وطن-وكالات: طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الغنية ولاسيما السعودية بدفع الأموال مقابل تأمين الحماية من أي هجمات تهددها.

كلام ترامب جاء خلال لقاء جماهيري له في ولاية ويست فرجينيا.

وقال ترامب "أنا أحب المملكة السعودية، واليوم تحدثت مطولاً مع ملكها سلمان بن عبدالعزيز وقلت له أيها الملك: "لديك تريليونات الدولارات ومن دوننا لا أحد يعرف ماذا قد يحصل؟".

وأضاف "ربما لا تستطيع الاحتفاظ بطائراتك وقد تتعرض للهجوم، ولكن الطائرات بمأمن لأننا نحن من يؤمن لها الحماية، ولكن بالمقابل لا نحصل على شيء بل نحن نقوم بالانفاق العسكري على هذه الدولة الغنية، لماذا نقوم بذلك؟ عندما يكون لديك دول غنية كاليابان والسعودية وكوريا الجنوبية لماذا نتحمل نحن التكاليف العسكرية؟ عليهم أن يدفعوا لنا، ولكن أحداً لم يطلب ذلك من قبل".

المال مقابل الصمود والحماية، هي المعادلة التي حملها الرئيس الأميركي في وجه السعودية التي زارها في شهر نيسان/ أبريل 2017، معادلة يقال فيها الكثير.

وقال ترامب في 20 أذار/ مارس 2017 إن السعودية ستعطينا بعضاً من ثروتها، وهو ما يتمناه، مضيفاً خلال استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض إنه يرغب في العمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب.

وكان البيت الأبيض أعلن في بيان له في 15 أذار/ مارس 2017 إن ترامب التقى ولي ولي العهد السعودي في واشنطن،

وأشار إلى أن ترامب أبدى خلال اجتماعه مع الأمير السعودي دعمه لتطوير برنامج أميركي - سعودي جديد يركز على الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وينطوي على استثمارات قد تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة.