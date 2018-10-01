العاهل الأردني: سنبقى ندافع عن القدس إلى الأبد

عمان-وطن: قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: إن "مواقف الأردن ثابتة ولم ولن تتغير، وسنبقى ندافع عن القضية الفلسطينية والقدس إلى الأبد".

وأكد، خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رؤساء تحرير صحف يومية وكتابا صحفيين وإعلاميات، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، أن" أولويتنا الأولى كانت وما تزال القضية الفلسطينية والقدس، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة".

وشدد العاهل الأردني على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية.