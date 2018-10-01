مصطفى البرغوثي: اضراب اليوم جسد عودة روح الوحدة الفلسطينية

رام الله- وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن النجاح الباهر للاضراب الشامل اليوم في أراضي ١٩٤٨، والضفة الغربية بما فيها القدس، و مخيمات العائدين في الخارج، جسد عودة روح الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة قانون العنصرية و نظام الابارتهايد الإسرائيلي .

وأكد البرغوثي، أن الإضراب أكد وحدة المصير و الكفاح الفلسطيني، وأرسل رسالة للعالم بأسره ان الشعب الفلسطيني لن يرضخ ابدا للنظام العنصري وسيقاومه حتى يحقق حريته و كرامته الوطنية و الانسانية.

ودعا البرغوثي، إلى البناء على هذا النجاح ببلورة استراتيجية وطنية موحدة لاسقاط نظام الابارتهايد في كل فلسطين، و الاسراع في انهاء الانقسام و توحيد الصف الوطني.