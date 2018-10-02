إضراب شامل يعم مؤسسات الأونروا في غزة

غزة- وطن: نفذ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "الاونروا" اضرابا شاملا عن العمل يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر الى يوم الغد.

وأكد أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين العرب في "الاونروا" أن اليوم الثلاثاء وغد الاربعاء اضراب شامل في كافة مؤسسات الاونروا في قطاع غزة.

وتوقف نحو ربع مليون تلميذ عن التوجه لمدارسهم نتيجة الاضراب فيما أغلقت المراكز الصحية والخدماتية بناء على الاضراب.

وجاء الاضراب استجابة لقرار من الاتحاد بعد وصول المفاوضات مع ادارة "الاونروا" حول قضية فصل مئات الموظفين الى طريق مسدود، واقدام ادارة "الاونروا" على اتخاذ اجراءات عقابية بحق بعض المشاركين في الاحتجاجات.