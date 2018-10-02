الاحتلال يمنع سفر 11 فلسطينياً من معبر الكرامة

رام الله- وطن: منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 11 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني يوم الاثنين بحجة المنع الأمني.

وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الثلاثاء أن 7045 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.

وأوضحت أن عدد المغادرين بلغ 3096 مسافرًا والقادمين 3949 مسافرًا فيما أعاد الاحتلال 11 مسافرًا.

ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم الثلاثاء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً في كلا الاتجاهين.