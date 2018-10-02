البرلمان العربي: الإضراب يثبت أن إرادة الفلسطينيين لن تنكسر

وطن-وكالات: قال البرلمان العربي إن الإضراب الفلسطيني، الإثنين، جاء رسالة للعالم بأن "إرادة الشعب لن تنكسر".

جاء ذلك في بيان صدر عقب ختام اجتماع عقدته لجنة فلسطين بالبرلمان العربي مساء الإثنين، بالقاهرة.

وقالت اللجنة إن "الإضراب الشامل يبعث برسالة واضحة إلى العالم بأن إرادة الشعب الفلسطيني ثابتة ولن تُكسر، وستقطع الطريق أمام كل المخططات الخبيثة التي غايتها تصفية حقوق الشعب الفلسطيني".

وأعلنت دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني في إضرابه الشامل رفضاً لقانون القومية، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في يوليو/ تموز الماضي.

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاستجابة الجادة والحاسمة للرسالة القوية التي بعث بها الشعب الفلسطيني من خلال الإضراب الشامل اليوم (..) للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للعدول عن هذا القانون العنصري.

وعم الإضراب الشامل، الإثنين، مدن وبلدات ومخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والبلدات العربية في إسرائيل كافة، رفضا لقانون القومية الإسرائيلي.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون القومية، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، ويشجع الاستيطان في الضفة.

(الأناضول)