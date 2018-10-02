"الإحصاء" يستعرض أهم مؤشرات المساكن وظروف السكن في فلسطين

رام الله- وطن: استعرض الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أهم مؤشرات المساكن وظروف السكن في فلسطين، والسكن اللائق حسب وثيقة الموئل الثالث لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، وهو توفر عدد من الخصائص والظروف المناسبة في المسكن: منها حيازة المسكن، ونوع المسكن، وكثافة السكن، والاتصال بالشبكات العامة وخدمات البنية التحتية.

ويعتبر يوم الاثنين الأول من شهر تشرين أول من كل عام يوم الإسكان العربي وذلك بناءً على قرار مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، كما وأقر المجلس في اجتماعات دورته الثانية والثمانون في المملكة المغربية، ان يكون شعار يوم الإسكان العربي للعام 2018 "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق".

77% نسبة سكان الحضر في فلسطين في العام 2017

بلغ عدد السكان عام 2017 في فلسطين حوالي 4.781 مليون نسمة، وبلغت نسبة السكان الحضر 77%، ونسبة السكان المقيمين في الريف 15%، في حين بلغت نسبتهم في المخيمات 8%، وبلغت الكثافة السكانية نحو 794 فرداً/كم2 في فلسطين.

ارتفاع في نسبة الأسر التي تسكن مساكن ملك خلال العقدين الماضيين

بالمقارنة مع التعدادات السابقة خلال الفترة 1997-2017 أشارت البيانات أن نسبة الأسر التي تسكن مساكن ملك لأحد أفراد الأسرة المقيم فيها قد شهدت ارتفاعاً واضحاً، حيث ارتفعت من 78% في تعداد 1997 الى 81% في تعداد 2007، الى ان بلغت 86% في تعداد 2017، وعلى مستوى نوع التجمع تتوزع هذه النسبة في العام 2017 بواقع 84% في الحضر و93% في الريف، و89% في المخيمات، وعلى مستوى المنطقة بلغت نسبة المساكن المأهولة ملك 87% في الضفة الغربية مقابل 83% في قطاع غزة.

كما بلغت نسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة 8%، (10% في الحضر، مقابل 3% في الريف و7% في المخيمات)، وعلى مستوى المنطقة بلغت نسبة المساكن المستأجرة 10% في الضفة الغربية و7% في قطاع غزة.

130م2 متوسط مساحة المسكن في فلسطين للعام 2017

تفيد نتائج تعداد 2017، إلى أن متوسط مساحة المسكن في فلسطين 130 م2، وأن 16% من أسر فلسطين تسكن في مساكن مساحتها أقل من 80 م2، و9% من الأسر تعيش في مساكن مساحتها 200 م2 فأكثر في فلسطين، وعلى مستوى نوع التجمع بلغ متوسط مساحة المسكن 132 م2 في الحضر، و133 م2 في الريف مقابل 106 م2 متوسط مساحة المسكن في المخيمات. كما بلغ متوسط مساحة المسكن على مستوى المنطقة 133 م2 في الضفة الغربية و125 م2 في قطاع غزة.

أكثر من نصف الأسر في فلسطين تعيش في وحدات سكنية على شكل شقة

تشير بيانات تعداد 2017 إلى أن نسبة الأسر في فلسطين التي تعيش في مساكن على شكل شقة تشكل 62% من إجمالي الأسر (66% في الحضر و38% في الريف و68% في المخيمات)، وعلى مستوى المنطقة أظهرت البيانات أن 54% من الأسر في الضفة الغربية تسكن شقة مقابل 77% في قطاع غزة. في حين أن 36% من الأسر في فلسطين تسكن في مساكن على شكل دار، (32% في الحضر و58% في الريف و31% في المخيمات). أما نسبة الأسر في فلسطين التي تسكن فيلا بلغت 1.1% (1.4% في الضفة الغربية و0.5% في قطاع غزة).

5% من أسر الضفة الغربية تعيش في مساكن مكتظة (3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة) مقابل 12% في قطاع غزة

تشير البيانات الى أن 7% من الأسر في فلسطين تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية تبلغ 3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة، حيث تنخفض الى 5% في الضفة الغربية وترتفع الى 12% في قطاع غزة، وعلى مستوى نوع التجمع تبلغ 7% في كل من الحضر والريف وترتفع إلى 13% في المخيمات، أما متوسط كثافة السكن على مستوى المنطقة فبلغ 1.3 فرد/ غرفة في الضفة الغربية و1.6 فرد/ غرفة في قطاع غزة. وتشير البيانات إلى أن متوسط عدد الغرف في المسكن 3,6 غرفة عام 2017 في فلسطين (3,6 في الحضر و3,7 في الريف مقابل 3,2 في المخيمات)، وبلغ متوسط عدد الغرف في الضفة الغربية 3,7 غرفة في الضفة الغربية مقابل 3,4غرفة في قطاع غزة.

فجوة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة في نسبة الأسر التي لديها مصادر مياه شرب آمنة

تفيد بيانات العام 2017 الى أن 62% من أسر فلسطين تسكن في مساكن تحصل على مياه الشرب من (مصادر آمنه، وتشمل مصدر شبكة المياه العامة الموصولة بالمنزل، حنفية عامة، بئر ارتوازي محمي، ينبوع محمي، مياه جمع أمطار ومياه معدنية)، حيث بلغت هذه النسبة في الحضر 58% وفي الريف 94% مقابل 44% في المخيمات.

وأظهرت النتائج أن نسبة الأسر التي لديها مصدر آمن لمياه الشرب في قطاع غزة بلغت 11% مقابل 95% من الأسر في الضفة الغربية.

غالبية الأسر الفلسطينية متصلة بالشبكة العامة للكهرباء

أظهرت البيانات للعام 2017 أن جميع الأسر تقريباً في فلسطين تسكن في مساكن متصلة بالشبكة العامة للكهرباء ما يقارب 100% من الأسر وكذلك على مستوى نوع التجمع (حضر، ريف، مخيمات) وعلى مستوى المنطقة (الضفة غربية وقطاع غزة)، علماً بأنها كانت 95% في العام 1997 في فلسطين.

الصرف الصحي في فلسطين هو صرف صحي محسن

99.7% من الأسر الفلسطينية لديها صرف صحي محسن والذي يشمل (مرحاض متصل بشبكة مجاري عامة، مرحاض متصل بحفرة امتصاصية أو مرحاض متصل بحفرة صماء)، وعلى مستوى نوع التجمع ما يقارب 100% من الأسر لديها صرف صحي محسن في الحضر والمخيمات مقابل 99% في الريف، وما يقارب 100%من الأسر في الضفة الغربية وفي قطاع غزة .

إلقاء النفايات المنزلية في أقرب حاوية من المنزل هي الطريقة المستخدمة لدى غالبية الأسر الفلسطينية

تشير البيانات للعام 2017 أن 98% من الأسر الفلسطينية تتخلص من نفاياتها المنزلية عن طريق إلقاءها في اقرب حاوية (99% في الحضر، و92% في الريف، و98% في المخيمات)، مقابل ان 3% من الأسر تلجأ الى حرق النفايات المنزلية او إلقائها بشكل عشوائي وطرق أخرى، وأظهرت البيانات أن 97% من أسر الضفة الغربية تلقي نفاياتها المنزلية في أقرب حاوية مقابل 99% من الأسر في قطاع غزة.