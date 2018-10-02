إصابة شاب بالرصاص وآخرون بالاختناق بمواجهات عند المدخل الشمالي للبيرة

رام الله- وطن: اندلعت ظهر اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وكانت مسيرة احتجاجية قد وصلت إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بمشاركة طلبة من جامعة بيرزيت، رفضا لقانون القومية وعزم سلطات الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس.

وأفادت مصادر طبية باصابة شاب بالرصاص المعدني في القدم فيما أصيب آخرون بالاختناق بعد اطلاق جنود الاحتلال وابلاً من القنابل الصوتية والغازية باتجاه المتظاهرين .