هيئة مسيرات العودة تدعو لإحياء روح التضحية ومواصلة المسيرات

رام الله-وطن: أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الثلاثاء، على ضرورة إحياء روح التضحية والصمود، التي يجسدها الشعب الفلسطيني، ومواصلة الزخم الشعبي الكبير، عبر مسيرات العودة وكسر الحصار، رغم بشاعة الإجرام الذي يقترفه جيش الاحتلال باستهدافه للأطفال وقتلهم بشكل سافر ومتعمد وهم يشاركون في الفعاليات السلمية لتلك المسيرات الممتدة في شرق وغرب قطاع غزة.

وأشار البيان أنه مع تصاعد وتيرة هذا الكفاح وقد جسد شعبنا وحدته وتلاحمه في الداخل الفلسطيني، وفي الضفة وغزة والقدس وفي الشتات وتنفيذ الاضراب الموحد رفضاَ لما يسمى بقانون " القومية للدولة اليهودية"، أعاد هذا الإضراب إلى الأذهان الوحدة الكفاحية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في رد على هذه العنصرية والعنجهية، التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا ورفضاً لحصاره الجائر وتأكيداً على أننا شعب واحد لا يقبل بما يمس بوجوده على أرضه وبما يطال ويستهدف قضيته الوطنية.

ودعا البيان إلى المشاركة الشعبية والجماهيرية الحاشدة في الجمعة ال 28 جمعة "الثبات والصمود"، بعد عصر الجمعة القادم في كافة مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ووجه التحية إلى الوحدات العاملة في الميدان من وحدة الكاوتشوك ووحدة قص السلك ووحدة الارباك الليلي ووحدات إطلاق البالونات المطاطية، ووحدات إخماد الغاز المسيل للدموع , وندعوها إلى تكثيف عملها باتجاه رفع كلفة الاحتلال وحماية المشاركين بالمسيرات وتقليل الخسائر بين أبناء شعبنا.

وأصاف البيان أن ترسيخ القناعة لدى مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والوطنية بحتمية الانتصار على الاحتلال واسقاط سياسته العدوانية والعنصرية، وثمن الجهود المصرية المبذولة وجهود كافة المخلصين والحريصين، على مصالح شعبنا من أجل استعادة الوحدة الوطنية وتحقيق الصالحة الوطنية.

وحيّ البيان جماهير شعبنا الصامدة في الداخل الفلسطيني الذين يجسدوا دائماً نماذج كفاحية متواصلة منذ دفاعهم عن الأرض عام ،1976 مروراً برفض السياسيات والقوانين العنصرية وصولاً لرفض ما يسمى بقانون القومية للدولة اليهودية والذي يعكس فاشية وعنصرية الاحتلال.

وطالب البيان جماهير شعبنا الباسلة في القدس والضفة والداخل المحتل عام 48 وغزة وفي كافة أماكن، تواجد شعبنا بتصعيد المواجهة ضد إجراءات العدو المجرمة بحق شعبنا في منطقة الخان الأحمر وندعو إلى تعزيز صمودهم والمواجهة مع المحتل الغاصب.

وشدد البيان على وفائنا لدماء شهدائنا الابرار والعمل الحثيث لبلسمة جراح المصابين البواسل، وتعزيز مقومات الصمود الوطني لأبناء شعبنا الفلسطيني لضمان مواصلة مسيرتنا لتحقيق أهدافها الوطنية التي انطلقت من أجلها.