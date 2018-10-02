الأشغال العامة تباشر بإنشاء طريق جنين-حيفا

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، مباشرة العمل بإعادة إنشاء طريق جنين- حيفا، والذي يُعدُّ أطول مشروع عملت عليه الوزارة منذ نشأتها، وذلك بطول حوالي 10.3 كم، ويربط هذا الطريق محافظة جنين بمناطق غرب وجنوب غرب المحافظة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، إن هذا الطريق، البالغة تكلفته 11 مليون شيقل، هو أحد أولويات الوزارة منذ وقت طويل، لما له من أهمية حيوية للمجتمع المحلي، مشيرا الى أهميته في خدمة قطاعات عديدة ، حيث أنه يخدم 40% من سكان محافظة جنين، وأكثر من 25 تجمعا سكانيا، بالإضافة الى أنه يخدم الوافدين الى محافظة طولكرم.

من جهة أخرى، قال المهندس سهيل نفيعات، إن إعادة إنشاء هذا الطريق سيساهم في رفع مستوى الأمان المروري، لكونه مدرج ضمن قائمة النقاط السوداء، بالإضافة الى الأهمية الاقتصادية والتنموية له، عدا عن أنه سيساهم في زيادة النشاط السياحي، نظرا لوجود العديد من المنتزهات في المنطقة التي يخدمها الطريق، كما أشار الى أن هذا المشروع سيخدم المناطق الزراعية المحاذية له.

وأوضح البيان، أن الوزارة ستقوم بإعادة إنشاء المقطع الأول للطريق من الدوار البيضاوي حتى مفرق وادي برقين بطول 800م، وستقوم بإنشاء المقطع الثاني للطريق من مفرق وادي برقين في جنين باتجاه قرية زبوبة ورمانة بطول 9500م.

وأضاف أن العمل في المشروع يشمل على اعادة تنظيم خمسة مفارق رئيسية على الشارع، وتعديل وإعادة إنشاء بعض المنحنيات، بالإضافة إلى تسوية الإسفلت وقنوات تصريف مياه جانبية واثاث الطريق وكل ما يلزم من أعمال تنفيذ المشروع، وأكد أن العمل بالمشروع سيستغرق ما يقارب السنة.