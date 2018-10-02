الحساينة: البدء بتنفيذ مشروع إعادة إعمار 4 عمارات سكنية في حي الندى شمال القطاع

غزة-وطن: أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، اليوم الثلاثاء، عن البدء بتنفيذ مشروع إعادة إعمار 4 عمارات سكنية في حي الندى شمال قطاع غزة ضمن المنحة الإيطالية المقدمة للسلطة الوطنية.

وشكر الحساينة باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، الحكومة الإيطالية على هذه المنحة دعما ومساندة لشعبنا الفلسطيني .

وقد استقبل الوزير الحساينة في مكتبه مديرة التعاون الإيطالي في القنصلية الإيطالية في القدس كريستينا ناتولي، وجرى الحديث في تطورات العمل في مشاريع المنحة الإيطالية التي تشمل إعادة إعمار 4 مباني سكنية مهدمة كليا في منطقة أبراج حي الندى شمال القطاع، ومشروع إعادة ترميم 4 عمارات سكنية في منطقة الندى، ومشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للحي